Promozione e formazione: la nuova sede Avis provinciale ha aperto i battenti

Sarà come una “seconda casa” per i quasi 9mila tra donatori e volontari di tutte le sezioni della provincia, un luogo dedicato alla promozione della cultura del dono e all’organizzazione delle numerose attività portate avanti con impegno costante. Ecco la nuova sede provinciale di Avis, si trova a Piacenza in via Nino Bixio 2 e ha aperto i battenti con l’inaugurazione ufficiale: si tratta di un centro operativo per la promozione e la formazione, qui infatti non verranno effettuati prelievi, ma diventerà il cuore pulsante delle attività di Avis non solo sotto il profilo amministrativo, ma anche per progetti di promozione, stage, corsi di formazione e servizio civile.

Casa Avis

“L’abbiamo voluta chiamare Casa Avis proprio perché questa sede vuole essere la casa di tutti donatori e dei volontari – ha spiegato il presidente provinciale Piroli – persone che si impegnano al fine di garantire un servizio per aiutare chi si trova in una condizione di difficoltà. Sarà un importante punto di riferimento di una realtà significativa, ricordo infatti che siamo a quota oltre 8900 tra donatori e volontari. Un dato che è stabile rispetto al passato, colgo dunque l’occasione per fare un appello ai piacentini qualora volessero fare parte della nostra bella famiglia, c’è sempre bisogno di persone che possono aiutarci e guidare l’associazione nel suo percorso di solidarietà”.

La raccolta del sangue continuerà invece ad avvenire presso le strutture ospedaliere di Piacenza, Fiorenzuola d’Arda e Castel San Giovanni, oltre che presso le sedi Avis accreditate per garantire un servizio efficiente e ben organizzato.