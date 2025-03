San Martino, un corso per dire no alla violenza di genere: “Facciamo comunità”

Prevenzione contro la violenza di genere, difesa personale e inclusione. Sono i tre pilastri su cui poggia il nuovo progetto promosso dalla Cooperativa San Martino presentato lo scorso 8 marzo in occasione della Giornata internazionale della donna.

L’iniziativa, dedicata alle lavoratrici e ai lavoratori della cooperativa, è iniziata giovedì 27 marzo con il primo appuntamento del corso di prevenzione alla violenza e rudimenti di difesa personale diretto dal direttore generale Paolo Rebecchi in collaborazione con il colonnello in riserva dei carabinieri Luca Pietranera.

“investire in prevenzione”

“Un corso ideato per cercare di prevenire ed evitare fenomeni violenti e pensato sia per donne che uomini – spiega Rebecchi, che oltre a essere direttore generale della cooperativa San martino è istruttore di kick-boxing e difesa personale -. Si tratta di un’attività formativa che prevede tre appuntamenti inseriti appositamente all’interno dell’orario lavorativo”.

“Inclusione, attenzione alle tematiche che caratterizzano la nostra società e sostegno ai nostri lavoratori sono le prerogative che definiscono la mission della cooperativa” evidenzia il presidente Mario Spezia. “Cercheremo di fornire indicazioni sui segnali di pericolo a cui deve stare attenta una donna e come uscire da queste situazioni sia dal punto di vista fisico che normativo” afferma Luca Pietranera.

i temi affrontati nel corso di autodifesa

Tra i temi trattati nel corso partecipato da circa cinquanta dipendenti le buone prassi comportamentali per intercettare atteggiamenti dannosi o tossici, i modi in cui evitare comportamenti controproducenti, i riferimenti normativi che trattano l’argomento e alcuni aspetti pratici su come eludere e difendersi da approcci di natura violenta.

“All’iniziativa parteciperanno tutti i livelli della cooperativa, proprio perché la tematica ci sta particolarmente a cuore: è importante fare prevenzione per evitare che la violenza in qualsiasi forma, fisica e psicologica, condizioni la vita di un individuo” precisa Paolo Rebecchi.

Grande soddisfazione anche da parte di Margherita Spezia, responsabile area Welfare e diversity manager della Cooperativa San Martino: “Perché abbiamo rivolto questa iniziativa anche agli uomini? Perché secondo noi i cambiamenti si possono fare solo insieme – le sue parole -. Siamo molto contenti dell’adesione e dell’interesse manifestato da lavoratrici e lavoratori. Questo per noi è il significato più alto di comunità”.