Addio ad Alberto Ballarini, storico presidente della squadra di calcio di Gragnano

Sempre pronto a farsi in quattro e a gettare il cuore oltre l’ostacolo, specialmente sull’amato campo da calcio. Era così Alberto Ballarini, storico presidente della squadra di calcio di Gragnano e titolare dell’impresa di pompe funebri: è scomparso nella serata di venerdì 28 marzo a 61 anni, a causa di una terribile malattia che da qualche mese lo faceva soffrire. E ieri, a Gragnano, è stato subito grande cordoglio per la sua morte, unanime e condiviso. Ballarini, gragnanese “doc”, aveva iniziato a lavorare nell’impresa funebre avviata dal padre. Per tanti anni, assieme alla sorella Simona, ha portato avanti l’azienda: un’attività che lo ha portato a conoscere tantissime persone, consolandole nei momenti più difficili della loro vita. A questa umanità corrispondeva poi, come contraltare, una vivacità e una voglia di vivere incredibile: carattere qualche volta spigoloso ma sempre sorridente e aperto nei confronti di tutti. Alberto lascia due figli e una figlia, frutto di due matrimoni diversi.