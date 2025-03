Centro storico variopinto e boom di presenze: “Piacenza in Fiore” ha fatto centro

La città ha celebrato l’arrivo della primavera con l’iniziativa “Piacenza in Fiore”, che ha animato il centro storico sabato 20 e domenica 30 marzo, coinvolgendo piacentini e turisti. Organizzata dal consorzio “Mercanti di qualità Piacenza” in collaborazione con il Comune, ha visto il supporto di realtà locali come Iren, Coldiretti, Banca di Piacenza e Confcommercio. L’evento ha stimolato il commercio locale, con bancarelle di fiori, piante, street food e articoli vari. Gli ambulanti e i commercianti hanno risposto positivamente, con attività che hanno arricchito l’atmosfera. Non sono mancati eventi musicali, come la parata floreale “Poésie en fleur” e il concerto swing “Lindy Hop in fiore”, che hanno concluso la giornata in piazza Cavalli.