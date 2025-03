Isrec, Bersani rieletto: “La Liberazione è il fondamento della nostra Costituzione”

“La Liberazione è il fondamento della nostra Costituzione. In un momento in cui alcuni valori sono messi in discussione è importante impegnarsi”.

Sono queste le prime parole che Pier Luigi Bersani pronuncia da rieletto presidente dell’Isrec-Istituto di storia contemporanea di Piacenza: lo fa durante la presentazione delle (tante) iniziative per l’80esimo della Liberazione che l’Istituto mette in campo per le prossime settimane.

programma eventi

Il programma degli eventi parte con il doppio Viaggio della memoria in Piemonte per le scuole superiori e medie dal 2 al 4 e dal 7 al 9 aprile, ma prevede anche un altro viaggio aperto alla cittadinanza a Kahla, in Turingia, dall’8 all’11 maggio per onorare la memoria di Luigi Poggioli, originario di Farini d’Olmo e deportato con altri 12 compaesani oltre che con 30 piacentini della Val Nure e della Val d’Arda. Collegata a questo viaggio è la riedizione del libro “Lager 7” di Poggioli che verrà presentata alla biblioteca Passerini Landi il 6 maggio.

ricerche disponibili online

“Sul fronte della ricerca abbiamo realizzato una completa revisione scientifica dell’anagrafe partigiana dei nati, residenti e combattenti in provincia che oggi presenta oltre 9mila nominativi – spiega Antonini – e l’abbiamo pubblicata sul sito di Isrec. Sempre online è anche il portale contenente le oltre 6mila schede dell’Associazione nazionale reduci della prigionia. Piacenza è presente anche nel portale “A passo di Liberazione” che ripercorre la lunga Liberazione dell’Emilia Romagna passo per passo”.

In aprile prenderà il via anche il progetto dedicato alle scuole primarie “Le strade dedicate ai partigiani” con la referente della didattica di Isrec Luciana Fulgoni, mentre il 23 al Teatro dei Filodrammatici è in programma lo spettacolo “Siamo i ribelli della Montagna” dedicato al Comandante “Paolo” e a cura di “Erranti Teatro”. Il 24 aprile Antonini sarà a Cagliari per un seminario dedicato al comandante partigiano Fausto Cossu, mentre il 25 Bersani terrà l’orazione ufficiale a Sant’Anna di Stazzema. Sono poi previste anche diverse presentazioni di libri e interviste online.

IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO

La presentazione delle iniziative, nella sede dell’Isrec, è stata anche l’occasione per presentare il nuovo consiglio, che vede come vicepresidenti Augusto Bottioni, Fabrizio Achilli (vicepresidente onorario) e Sara Fava (delega ai rapporti culturali con archivi e biblioteche) e come soci Marcello Flores, Michela Ponzani, Silvia Dallavalle, Cristina Bonelli e Romano Repetti. Come direttrice è riconfermata Carla Antonini, mentre il tesoriere è Gian Paolo Bulla e il revisore dei conti è Marcellina Anselmi.