Terapia del dolore, con Carpaneto e Podenzano si amplia la rete di servizi

L’attività di Terapia del dolore amplia la sua presenza sul territorio. Già attiva nei tre presidi ospedalieri di Piacenza, Castel San Giovanni e Fiorenzuola, a Bobbio e Bettola, da fine marzo sarà disponibile anche alle Case della Salute e della Comunità di Carpaneto e Podenzano.

“L’obiettivo – sottolinea il direttore di distretto, Evelina Cattadori – è far crescere la presenza dei servizi utili sul territorio, vicino ai pazienti, con un’assistenza di alto livello che non implichi per la persona un periodico spostamento da casa, ampliando sempre più l’offerta sul territorio nell’ottica di medicina di prossimità. In quest’ottica abbiamo calendarizzato negli ambulatori di Carpaneto e di Podenzano un ventaglio di date in cui verranno effettuate prime visite con prenotazioni a Cup e visite di controllo”.

Terapia del dolore di Piacenza è stata la prima in Italia ad attivare un ambulatorio infermieristico di terapia del dolore per garantire alla popolazione una rete di assistenza ramificata per raggiungere tutta la popolazione ed è hub di formazione con delibera regionale e sede di studio in convenzione con l’Università Sapienza di Roma.

“Con l’ampliamento dell’offerta di visite – sottolinea Roberta Venturi, responsabile degli ambulatori – rientra nel progetto aziendale di potenziare la presenza dell’attività della terapia del dolore sul territorio garantendo ai cittadini una prossimità di cura sempre più capillare. Nel 2022 abbiamo avviato gli ambulatori a Bobbio e Bettola con grande soddisfazione della popolazione e oggi replichiamo con le Case della Salute e della Comunità di Carpaneto e Podenzano, in stretta collaborazione con i medici di famiglia”.

L’accesso all’ambulatorio di terapia del dolore è su prenotazione tramite Cup con impegnativa medica e verranno effettuate sia prime visite sia visite di controllo.

Soddisfatti i sindaci dei due comuni, Andrea Arfani, primo cittadino di Carpaneto, e Riccardo Sparzagni di Podenzano.

“È una notizia utilissima per il nostro territorio – commenta Arfani – La comunità di Carpaneto manifesta moltissimi bisogni, anche in ambito medico e sanitario, e con questa nuova attivazione siamo in grado di coprirli maggiormente. Ringrazio sinceramente Ausl e il distretto di Levante, perché vedo segnali concreti nella volontà di dare seguito agli obiettivi di ampliamento e rafforzamento dei servizi della nostra Casa della Salute e della Comunità. Continuiamo in questa direzione, per una sanità sempre più vicina al cittadino e alle sue esigenze. Sappiamo che il lavoro non mancherà, ma con questo atteggiamento di collaborazione e di presa in carico dei bisogni, siamo fiduciosi che i passi continueranno”.

“La nostra amministrazione opera sempre per mettere Azienda Usl di Piacenza nelle condizioni di offrire il miglior servizio possibile sul territorio – aggiunge il sindaco Sparzagni – Siamo soddisfatti che il servizio venga potenziato proprio con le terapie destinate a chi soffre e, vista la posizione strategica di Podenzano, sarà un’opportunità anche per gli abitanti dei paesi limitrofi”.