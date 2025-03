Terapia molecolare per i tumori, a Fiorenzuola arriva l’esperto Maurizio Scaltriti

“Non se, ma quando. Cancro: le cure di oggi, le cure di domani”: il titolo del nuovo libro del professor Maurizio Scaltriti è pieno di promesse sulla terapia molecolare per affrontare i tumori.

“Promesse ben fondate sulla scienza e sui dati”, tiene subito a precisare Scaltriti, che alle 18.30 di martedì 1° aprile sarà al Cinema Capitol di Fiorenzuola (con ingresso gratuito) per presentare questo suo prezioso volume, edito da Piemme.

Scaltriti è emiliano (nato a Correggio nel 1973) ma da tanti anni lavora all’estero: oggi a Baltimora. Dal 2020 è a capo di un team di 150 persone, come vicepresidente della Medicina Traslazionale (quel settore che fa da ponte tra clinica e laboratorio) del Dipartimento di Oncologia di AstraZeneca. Il suo volto è noto al grande pubblico per la partecipazione alla trasmissione di Fabio Fazio “Che tempo che fa”, al fianco del prof. Roberto Burioni, in una divulgazione scientifica seria, basata su dati.

“E’ stato Fazio a suggerirmi il titolo del libro – racconta Scaltriti nell’intervista al quotidiano Libertà – Usavo ‘non se, ma quando’ come una sorta di mantra nei miei post social, per informare sui progressi nella cura delle patologie oncologiche. Anche in Italia sono già in uso farmaci a bersaglio molecolare per tumori polmonari, leucemia infantile, alcuni tumori gastrointestinali. La terapia molecolare e l’immunoterapia (il cancro è una malattia del Dna e del sistema immunitario: alterazioni genomiche che scardinano i meccanismi di regolazione delle cellule, ndr) già oggi sono proposti in combinazione con la chemio o la radio. La percezione però che il cancro sia incurabile è ancora difficile da sradicare. Il mio non è ottimismo, ma realismo. E’ un processo inesorabile. Lo abbiamo visto con la peste, la tubercolosi e l’Aids che si pensavano invincibili. Sta accadendo con i tumori: negli ultimi 20 anni sono state studiate nuove terapie e quello che succederà nei prossimi 20 sarà ancora più eclatante. Non ci sarà un giorno in cui dichiareremo vinta questa lotta, ma tanti giorni in cui segneremo un avanzamento significativo. Fino ad arrivare a curare quasi tutti i tumori”.