Accessori elettrici non a norma: sequestrati 700 prodotti, multato il titolare

Circa 700 prodotti non a norma, in vendita in un negozio di via Roma a Piacenza, sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Piacenza e dalla polizia locale.

Si tratta di cuffie, wireless, carica batterie e accessori per telefonia in genere, risultati non conformi alla direttiva europea di settore, in quanto carenti dei requisiti minimi previsti in tema di sicurezza, tra cui la mancata indicazione dell’importatore, nonché le informazioni destinate ai consumatori in lingua italiana.

Al titolare è stata comminata una sanzione amministrativa, prevista dalla normativa di settore, che arriva fino a 5.000 euro.