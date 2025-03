Materiali per confezionare la droga e 122 biglietti del bus: una denuncia

Una denuncia per ricettazione e due pratiche per l’espulsione dal territorio nazionale sono il bilancio di una attività della polizia svolta nel pomeriggio di venerdì 28 marzo nella zona compresa tra via Calciati e Piazzale Marconi, in seguito a numerose segnalazioni dei residenti in merito a persone sospette che sembravano gestire traffici illeciti.

In particolare gli equipaggi della Squadra Mobile hanno monitorato due soggetti di origine nordafricana che bivaccavano di fronte ad un supermercato di via Calciati, facendo la spola con il piazzale della stazione ferroviaria. Attraverso un’attività di pedinamento, è stato possibile individuare la base dei due in una palazzina abbandonata nei pressi della stazione.

Con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia, gli operatori della Mobile hanno fatto accesso nel rifugio dei due, trovando vario materiale per il confezionamento dello stupefacente, seppur non rinvenendo droga.

Nel corso della perquisizione sono stati trovati anche 122 biglietti della compagnia di trasporto pubblico, verosimilmente provento di furto.

Uno dei due fermati è stato quindi denunciato per ricettazione, e per entrambi sono state avviate le pratiche a cura dell’Ufficio Immigrazione per l’espulsione dal territorio nazionale