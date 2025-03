Avvocato, professione in calo tra i giovani: in 5 anni ridotti del 33% i praticanti

Competizione eccessiva, costi elevanti, rapporti con i clienti spesso problematici e l’indipendenza economica che arriva sempre più tardi. La professione di avvocato sembra aver perso il suo fascino. E percorrerla diventa un percorso in salita, che non assicura di ripagare col tempo i sacrifici. Per questo, sono sempre meno i giovani a intraprenderla. Sono i numeri a dirlo. Nel 2020 gli avvocati iscritti all’ordine di Piacenza erano 726, cinque anni dopo sono 718. “Cifre che potrebbero far pensare a una tenuta – commenta il presidente Franco Livera -. In realtà, in passato, e per decenni, gli iscritti all’ordine sono sempre aumentati. Inoltre, se si scorpora la cifra dei giovani dal totale, si scopre che sono sempre meno”. Il trend lo esprime bene il numero dei praticanti: cinque anni fa erano 90, oggi sono 60.

L’ARTICOLO DI PAOLO MARINO SU LIBERTÀ