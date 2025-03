Cittadella, tavolo tecnico il 14 aprile: “Serve recuperare il vantaggio economico”

“Il gestore delle strisce blu sta incassando dal primo gennaio 2024 le maggior tariffe legate all’appalto di piazza Cittadella, peccato che i lavori siano partiti in estremo ritardo e lo scorso luglio l’assessore Bongiorni aveva quantificato in almeno 370 mila euro il vantaggio finanziario accumulato dal gestore. In che modo si intende recuperare queste risorse?” L’interrogativo posto da Luca Zandonella (Lega) durante il consiglio comunale di oggi, lunedì 31 marzo.

Zandonella ha sollevato interrogativi riguardo al vantaggio economico accumulato dal concessionario dell’appalto per Piazza Cittadella a seguito dei ritardi nei lavori, chiedendo all’amministrazione se intenda recuperare tali somme, con quali modalità e se siano previste sanzioni.

Tavolo tecnico il 14 aprile

Il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici Matteo Bongiorni, ha risposto annunciando la convocazione di un tavolo tecnico per il prossimo 14 aprile. “L’incontro servirà a riesaminare il vantaggio finanziario derivante dal primo ritardo e a valutare l’adeguatezza del cronoprogramma, attualmente considerato valido – le sue parole -. L’obiettivo è garantire il rispetto del piano economico generale, estendendo il calcolo oltre il primo ritardo”.

Zandonella ha ringraziato per la risposta, ma ha espresso preoccupazione per i tempi di intervento del Comune. “È evidente che il concessionario ha beneficiato economicamente, ma si sarebbe dovuto agire prima – ha spiegato il consigliere comunale -. Concedere così tanto tempo solleva dubbi, soprattutto considerando che il concessionario ha sempre negato di aver ottenuto un vantaggio”.