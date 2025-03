Islamici di Piacenza, 7mila fedeli sul Facsal per la preghiera di fine Ramadan

Sono stati circa 7mila, secondo le stime, i fedeli musulmani che ieri mattina – domenica 30 marzo – si sono ritrovati insieme per la preghiera comune di fine Ramadan. Un colpo d’occhio eccezionale, con il Pubblico Passeggio gremito di persone che dalla prima mattina si erano date convegno sul Facsal per celebrare l’Eid al Fitr, la conclusione del mese di digiuno che riunisce i fedeli musulmani di tutto il mondo. Tutti rivolti in direzione della Mecca, in un simbolico abbraccio con gli islamici di tutto il mondo dove si sono celebrati analoghi riti. Il Ramadan, iniziato il 28 febbraio, ha visto momenti di condivisione come la cena collettiva a cui ha partecipato anche il vescovo Cevolotto, simbolo di vicinanza tra le religioni. La comunità ha rispettato rigorosamente il digiuno, anche sul lavoro e nelle scuole, donando cibo e Corani ai detenuti islamici del carcere delle Novate. Piacenza conta circa 20mila musulmani.

L’ARTICOLO DI SIMONA SEGALINI SU LIBERTÀ