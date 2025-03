Liceo Volta: “Urge trovare aule a Castel San Giovanni”, rifiutato l’uso dei container

“Entro settembre serve trovare almeno quattro aule per il Liceo Volta e serve trovarle a Castel San Giovanni, possibilmente non in container”. Lo ha segnalato in consiglio comunale il consigliere Carlo Capelli (Civiltà Castellana). “Sarebbe una sconfitta per Castello non poter consentire la permanenza degli studenti per tutto il ciclo scolastico”.

Il riferimento è all’ipotesi di un trasloco temporaneo a Borgonovo. “Allo stesso modo – ha aggiunto Capelli – sarebbe una pessima immagine per Castello se si usassero dei container per ospitare gli studenti”.

In arrivo tre milioni per ampliare

“La Provincia – ha annunciato l’assessora Wendalina Cesario – ha messo a bilancio tre milioni di euro per l’ampliamento. Ci vorranno però due anni di lavori e nel frattempo occorre trovare spazi perché il Volta è saturo”.

Nessun trasloco

“Nessuno ha intenzione di spostare classi fuori Castello, né il Comune né la Provincia” la rassicurazione di Cesario.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTÀ