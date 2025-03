Speranza e lavoro grazie a 12 volontari: ogni anno un posto a 200 persone fragili

Non è un’agenzia di intermediazione e nemmeno un ufficio di collocamento: sono solo dodici volontari che prima del 2016 facevano i colloqui al bar e oggi gestiscono tre sportelli di accompagnamento al lavoro, luoghi di speranza (come i tema di questo Giubileo) grazie ai quali ogni anno a Piacenza duecento persone in difficoltà trovano un’occupazione. Sono i volontari del Centro di Solidarietà, la realtà appartenente a Comunione e Liberazione nata nel 1985 su impulso del fondatore del movimento, don Luigi Giussani. Nel 2024 hanno incontrato 438 persone, di cui 340 nuovi ingressi e tenuto 672 colloqui. Lo scorso anno la percentuale di chi ha trovato lavoro grazie al solo sportello dell’Emporio Solidale è pari al 47%, circa 200 persone.

L’ARTICOLO DI FEDERICO FRIGHI SU LIBERTÀ