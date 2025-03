Tentato furto al chiosco della Galleana: ladro in fuga a mani vuote

Sventato furto nella notte tra domenica 30 e lunedì 31 marzo al chiosco bar del parco della Galleana.

Alle 3.44 è scattato l’allarme e alla centrale operativa Metronotte è arrivata la segnalazione di un individuo vestito di nero e incappucciato. Sul posto sono accorse tre pattuglie di guardie giurate ma della persona non c’era più traccia, probabilmente in fuga dono aver sentito l’arrivo delle auto. Intervenuti anche i carabinieri per i rilievi. Dalle prime informazioni non sarebbe stato rubato nulla.

La struttura era stata oggetto di un furto nell’agosto 2023, quando i ladri avevano rubato il registratore di cassa dopo aver disinnescato l’impianto di videosorveglianza e causato un danno di circa trentamila euro.