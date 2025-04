Bloccati nella notte in un parcheggio, stranieri “liberati” dai metronotte

Le auto di una comitiva di studenti e studentesse provenienti da Bangladesh, India, Iran e Pakistan sono rimaste bloccate nel parcheggio di Borgo Faxhall. Nessuno di loro parla italiano ma sono riusciti comunque a chiedere aiuto chiamando il 112 e metronotte e carabinieri li hanno “liberati”. È accaduto nella notte tra domenica 30 e lunedì 31 marzo. Il gruppo di giovani studenti aveva raggiunto Piacenza da Pavia e Milano per partecipare a uno stage destinato a prepararli al lavoro di magazziniere nei poli logistici.

Lo stage si è svolto in locali di Borgo Faxhall e, al termine del corso, il gruppo si era recato sul Pubblico Passeggio, attardandosi fino dopo la mezzanotte, orario in cui il parcheggio custodito di Borgo Faxhall chiude. Al gruppo rimasto intrappolato non è rimasto altro da fare che rivolgersi al 112. Sul posto è accorsa una pattuglia, il cui equipaggio è riuscito a evitare l’intervento dei pompieri (che avrebbe comportato costi per il gruppo di sette persone), contattando un metronotte che aveva a disposizione la chiave della sbarra che chiudeva l’ingresso del parcheggio. La comitiva ha così potuto recuperare le proprie auto e fare ritorno a Milano e Pavia.