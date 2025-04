Coldiretti, “Il valore del pescato fresco e a miglio zero”: arriva Pesca Amica

Arriva anche in Emilia Romagna la “Pesca Amica” e sarà il Mercato Coperto di Campagna Amica di Piacenza ad ospitare un grande evento dedicato alle qualità organolettiche del pescato locale, in cui i pescatori sveleranno tutti i trucchi per riconoscere il pesce fresco e a miglio zero e per aiutare i consumatori a fare scelte di acquisto consapevoli.

L’iniziativa “Pesca Amica” è di Coldiretti Pesca, nell’ambito dei progetti finanziati dal FEAMPA 2021/2027, e si terrà sabato 5 aprile, con inizio alle 11 e con l’obiettivo di valorizzare i prodotti ittici locali e stagionali.

showcooking e degustazioni

Si comincerà con uno spazio rivolto alla didattica con i bambini della scuola primaria che scopriranno la ruota della stagionalità del pesce e i giochi marinari, e a seguire dalle 12 via ai percorsi per gli adulti, con showcooking e degustazioni, a cura dei cuochi contadini e dei narratori del mare che valorizzeranno le antiche ricette marinare Made in Italy.

Sarà presente a Piacenza la responsabile nazionale di Coldiretti Pesca, Daniela Borriello, con i tutor della pesca che sveleranno i segreti del pescato di stagione, garanzia di qualità e freschezza e i prodotti tipici della pesca e dell’acquacoltura, con tutto il loro valore aggiunto.

Appuntamento quindi la mattina di sabato 5 aprile dalle 11 al Mercato Coperto di Campagna Amica in via Farnesiana,17 a Piacenza.

In serata, a partire dalle 18, le iniziative proseguiranno con un evento riservato alle autorità del territorio sul valore della pesca nei nostri mari.