Giochi dai bimbi ai bimbi: donazione di Rossetti Market alla Pediatria di Piacenza

Comprare un gioco nuovo, per un bambino, è sempre una grande emozione. Comprare un gioco nuovo per un altro bambino, che sta vivendo un momento di difficoltà, è un gesto d’amore. L’iniziativa Gioco sospeso, abbracciata da Rossetti Market in favore della Pediatria, donerà un sorriso a tanti bimbi che devono trascorrere qualche giorno in reparto, accuditi dal team guidato dal professor Giacomo Biasucci e dalla coordinatrice Carlotta Granata.

Raccogliendo la proposta di Asso Giocattoli, associazione italiana delle imprese che operano nei settori giochi e giocattoli, prodotti di prima infanzia il mega store di Alseno ha raccolto oltre 1600 euro in prodotti che sono stati consegnati al reparto di Piacenza per allietare le giornate dei piccoli pazienti.

“Un altro bellissimo gesto di solidarietà a favore della nostra Pediatria – ha commentato il professor Biasucci accogliendo il titolare del mega store Giuseppe Rossetti e Jessica Filippi, responsabile marketing – Nel segno delle linee guida date dal nostro presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, come Azienda abbiamo sempre puntato a mettere centro il paziente e il suo percorso di cura, privilegiando una risposta integrata ai suoi bisogni di salute puntando su umanizzazione e personalizzazione della cura e gentilezza delle relazioni. Prestiamo grande attenzione al benessere complessivo dei nostri pazienti unendo la cura del corpo a quella emotiva attraverso percorsi sempre più umanizzati, stanze colorate, lo spazio giochi e incontri con educatori. Siamo profondamente convinti che il gioco abbia un’importante funzione terapeutica, motivo per cui lo incoraggiamo. Questa donazione si inserisce pienamente nella nostra filosofia, offrendo ai bambini e ai ragazzi ricoverati un’occasione di svago che può contribuire al loro percorso di guarigione”.

Concetto ripreso da Carlotta Granata. “Il tempo che sembra passare troppo alla svelta, quando sei in ospedale non passa mai e per i bambini è importante avere momenti di svago che aiutano a distrarsi dalla loro situazione e vivere meglio la permanenza in ospedale. Questi giochi ci saranno molto utili per far star bene i nostro piccoli pazienti”.

“Quando Asso Giocattoli ci ha invitato a partecipare a questa iniziativa – hanno quindi evidenziato Giuseppe Rossetti e Jessica Filippi – abbiamo abbracciato subito l’idea. Non ci aspettavamo una risposta così entusiasta da parte della cittadinanza e della famiglia, la risposta che abbiamo ricevuto è stata ben oltre le nostre aspettative. È stato commovente vedere bambini che compravano un gioco non per se stessi ma per un altro bambino che neppure conosceva. Una grande insegnamento di altruismo e generosità di cui siamo orgogliosi di esserci fatti portavoce”.