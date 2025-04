Multe agli automobilisti, Piacenza incassa 5,3 milioni all’anno

Piacenza, nel 2024, ha incassato 5,3 milioni di euro in multe e sanzioni per violazioni delle norme del Codice della Strada; il dato emerge dall’analisi realizzata da Facile.it sui dati del Siope.

Guardando alla graduatoria regionale, al primo posto si posiziona il Comune di Bologna (27,7 milioni di euro), seguito da quelli di Parma (12,2 milioni), Modena (11,8 milioni), Ravenna (11,6 milioni di euro), Rimini (9,4 milioni di euro), Reggio Emilia (5,8 milioni di euro),poi Piacenza (5,3 milioni di euro) e Ferrara (quasi 3,7 milioni). Chiudono la graduatoria regionale Cesena (3,4 milioni) e di Forlì (1,1 milioni).

Complessivamente, nel 2024, i comuni capoluogo emiliano-romagnoli hanno incassato oltre 92,2 milioni di euro, valore in calo del 2% rispetto al 2023.

Se invece degli importi totali si analizza il valore pro capite, calcolato come rapporto tra proventi e residenti, al primo posto si posiziona Ravenna, con 74,4 euro; seguono Bologna (71 euro), Modena (64,2 euro), Rimini (62,9 euro), Parma (61,7 euro), Piacenza (51,6 euro) e Cesena (35,4 euro). Chiudono la graduatoria regionale i comuni di Reggio Emilia (34 euro), Ferrara (28,4 euro) e Forlì (9,8 euro).

Guardando ai Comuni con meno di 3.500 residenti, in vetta alla classifica si posiziona Sant’Agata sul Santerno (Ravenna), che a fronte di 2.852 abitanti incassa 188mila euro; segue Bobbio, 3.412 abitanti e 134mila euro incassati.

Buone notizie sul fronte dell’RC Auto: secondo l’osservatorio di Facile.it in un anno i premi medi sono diminuiti di quasi il 3%.