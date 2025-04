Studente massacrato di botte, identificato e denunciato un addetto alla sicurezza

È stato identificato e denunciato per lesioni un addetto alla sicurezza che avrebbe malmenato lo studente diciottenne all’uscita di un locale del centro storico la scorsa settimana. Le indagini sono state svolte dagli agenti della squadra volante della polizia. Il giovane malmenato, studente del Romagnosi, era stato medicato all’ospedale, dimesso con una settimana circa di prognosi ed ha sporto denuncia per le lesioni subite. La polizia ha identificata la persona che si ritiene responsabile, un trentenne, accusato di lesioni.

in ospedale in condizioni critiche

Il giovane è rimasto ricoverato alcuni giorni in ospedale, e oltre alle percosse subite, il fatto che fosse rimasto sulla strada in condizioni di temperatura rigida gli aveva provocato un’ipotermia. Era stato quindi portato all’ospedale in condizioni critiche. A soccorrerlo era stato il fratello, chiamato telefonicamente in piena notte da un amico.

Lo studente era rimasto sanguinante sotto la pioggia e sulla strada per un tempo imprecisato, sotto gli sguardi di altri giovani avventori del locale notturno usciti in strada, che si erano limitati a riprendere l’accaduto con i telefonini senza neppure chiamare il 118. Il giovane era ubriaco quando sarebbe stato percosso ed era stato ricoverato all’ospedale in terapia intensiva e intubato al pronto soccorso. Quando il fratello lo aveva soccorso, era in stato di ipotermia. “Ricordavo tutto fino a quando non ho perso i sensi per i pugni e i colpi alla testa”, ha detto il giovane ferito a Libertà quando è stato dimesso dall’ospedale.