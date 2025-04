Viene travolta da un’auto e sfonda il parabrezza: ciclista ferita in via Pietro Cella

Una donna di circa cinquant’anni è stata investita da un’auto nella tarda mattinata di oggi, martedì 1 aprile, lungo via Pietro Cella a Piacenza. Ancora da chiarire le cause dell’incidente. La donna, in seguito all’impatto, ha sfondato il parabrezza del veicolo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale per effettuare i rilievi del caso e i soccorritori. Fortunatamente, sembra che le condizioni della donna non siano gravi.