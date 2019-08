Stasera al Bobbio Film Festival arriva la bellissima attrice Miriam Leone

Prosegue il cammino del Bobbio Film Festival dove, questa sera alle 21,15 al Chiostro di San Colombano, il film “Il testimone immaginario” diretto da Stefano Mordini con Riccardo Scamarcio, Miriam Leone, Fabrizio Bentivoglio e Maria Paiato. Ospite della serata e del dibattito post proiezione, moderato da Enrico Magrelli, sarà l’attrice Miriam Leone che dialogherà con il pubblico svelando magari qualche indizio in più sulla sua partecipazione al film Diabolik dei Manetti Bros nelle vesti di una intrigante Eva Kant. Ma torniamo al “Testimone immaginario”.

Si tratta di una pellicola noir, remake del film spagnolo del 2016 “Contrattempo” diretto da Oriol Paulo, che fa consumare adrenalina allo spettatore. Adriano Doria, giovane imprenditore in ascesa, si risveglia in una camera d’albergo al fianco del cadavere della sua amante, la fotografa Laura Vitale. L’uomo dice di non ricordarsi nulla dell’accaduto. L’accusa di omicidio di fronte all’evidenza è inevitabile. Lui però continua a dichiararsi innocente, non si arrende, è solo contro tutto e tutti. A quel punto serve un aiuto, si vuole difendere con le unghie e con i denti. Per svolgere questo compito ingrato decide di ingaggiare la nota penalista Virginia Ferrari, celebre per non aver mai perso una causa.