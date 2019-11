Reunion per 82 majorettes, 50 anni di storia con il Corpo Bandistico FOTO

Da 50 anni le majorettes sono parte integrante del Corpo Bandistico Pontolliese e per loro il 2019 è un anno di festa. Domenica sera, 24 novembre, le majorettes hanno celebrato in grande durante il concerto di Santa Cecilia, consueto appuntamento che il Corpo bandistico regala alla cittadinanza per onorare la patrona della musica. L’evento si è tenuto al Palazzetto dello sport messo a disposizione dalla Virtus Pontedellolio. Ottantadue sono state le ragazze (alcune non più ragazze, ma madri, sorelle, amiche delle attuali majorettes) che hanno risposto all’invito dell’attuale capitana Michela Rossi e che in questi mesi hanno ripreso confidenza con pon pon, mazza, bandiere, nastri ed ombrelli – gli attrezzi utilizzati negli anni dalle majorette per le loro danze coreografiche – e che domenica si sono esibite durante il concerto sulle note della banda mostrando una perenne freschezza e riscuotendo l’entusiasmo del pubblico. Ma domenica sera non c’erano solo le “ex”. La scena è stata anche per le attuali majorette e delle minimajorettes, nutrito gruppo che fa ben sperare per il futuro. Tanti applausi anche per i musicanti nelle loro tipiche giubbe rosse diretti dal maestro Edoardo Mazzoni che hanno eseguito oltre venti brani di un vastissimo repertorio.

