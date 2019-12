Natale 2019, a Pontenure il campanile si illumina di colori VIDEO

Lo scorso anno una cornice di lampadine, per il 2019 un’illuminazione totale. In attesa del Natale, il campanile della chiesa di Pontenure la sera si colora a intermittenza di verde, giallo, blu, viola e rosso regalando uno spettacolo unico per i passanti.

L’idea è della Pro Loco del paese e a realizzarla è stato Fausto Gaboardi: “Abbiamo usato fari a led da esterno con tutti i colori. Ci sono fari grossi su tre lati della torre e sui davanzali” ha spiegato.

“Le luminarie contribuiscono al senso di festa per il Natale – commenta don Mauro Tramelli -; ricordiamoci però che sono il segno di un’altra luce che arriva nella nostra vita”.

Lo spettacolo di luci proseguirà fino al 6 gennaio.