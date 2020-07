Ad Artshow stasera i “tesori” di Siena affidati a un piacentino

Stasera, martedì 21 luglio, Artshow, il magazine culturale di Telelibertà, ospita l’architetto Enrico De Benedetti, in dialogo con la giornalista Patrizia Soffientini. Piacentino, trapiantato da qualche anno a Siena, l’architetto occupa il ruolo di responsabile dell’area tecnica dell’Opera della Metropolitana di Siena, antica e blasonata fabbriceria che si prende cura dei tesori d’arte che ruotano intorno al Duomo di Siena, un itinerario memorabile dove. oltre alla Cattedrale che conserva opere di Duccio da Buoninsegna, Donatello e Michelangelo, è compreso un pavimento definito il più bello del mondo dal Vasari, la Libreria Piccolomi, la ‘Porta del Cielo’, Cripta e Battistero, tappe risplendenti alla scoperta dell’animo umano e delle verità della fede attraverso cultura e arte. De Benedetti nella nostra città è conosciuto, si è impegnato, fra l’altro, a suo tempo su Palazzo ex Enel, nella realizzazione della Zolla che ha rappresentato Piacenza all’Expo 2015, ed è stato lungamente impegnato con l’Ente Farnese per la tutela di palazzo Farnese e Mura Farnesiane. La sua esperienza di oggi fornisce elementi utili di riflessione e di comparazione per la valorizzazione del nostro patrimonio religioso che in questi anni ha già attraversato una fase di rinascita con l’apertura al pubblico delle cupole del Duomo e di Santa Maria di Campagna. Artshow va in onda alle ore 21 e in replica domani (alle ore 13.35). La trasmissione fa parte del nuovo ciclo di incontri dopo il periodo di chiusura dettato dalla Covid-19, periodo iniziato a luglio e che proseguirà in agosto, sempre di martedì. Alle puntate già previste con Bernardo Carli e Giampaolo Nuvolati, si aggiungono in calendario quelle che vedono come ospiti l’architetto paesaggista Anja Werner (11 agosto) e Diego Maj di Teatro Gioco Vita (18 agosto).

