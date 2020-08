Successo per l’edizione 2020 di Concorto. L’Asino d’oro vola in Vietnam

Si è conclusa con grande successo di pubblico la XIX edizione di Concorto Film Festival, il concorso internazionale di cortometraggi, che si svolge ogni anno a Pontenure, nella tradizionale cornice di Parco Raggio, e a Piacenza, a Palazzo Ghizzoni Nasalli.

A contendersi il prestigioso Asino d’Oro 46 film, fra cui 29 prime italiane, provenienti da 33 diversi Paesi, selezionati dalla direzione artistica di Simone Bardoni e Claudia Praolini. Visioni diverse dal mondo e dalla nostra realtà contemporanea tra fiction, animazione, documentari e film dai linguaggi più innovativi.

Ecco tutti i vincitori:

Asino d’Oro (premio per il miglior film):

Giòng sông không nhìn thấy (The Unseen River) di Pham Ngoc Lan

Vietnam/Laos, 2020, Fiction, 23’

Premio Speciale della Giuria:

The End of Suffering (A Proposal) di Jacqueline Lentzou

Grecia, 2020, Fiction, 14’

Menzione Speciale della Giuria:

Genius Loci di Adrien Merigeau

France, 2019, Animazione, 16’ 20’’

Premio Giuria Giovani:

Clean with Me (After Dark) di Gabrielle Stemmer

Francia, 2019, Documentario, 21’

Menzione Giuria Giovani:

Uzi (Ties) di Dina Velikovskaya

Russia/Germania, 2019, Animazione, 7’ 36’’

Premio del Pubblico:

Ijrain Maradona (Maradona’s Legs) di Firas Khoury

Germania/Palestina, 2019, Fiction, 23’