Tutto esaurito per Tony Hadley, ex Spandau Ballet. “Che bello cantare dal vivo”

Un ritorno “tutto-esaurito” per Tony Hadley. L’ex frontman degli Spandau Ballet ha tenuto il suo primo concerto post lockdown a Salsomaggiore, lo scorso sabato. La pioggia non è riuscita a fermare l’ugola d’oro del cantante britannico che ha cantato i pezzi più amati del pubblico (tra cui “Gold” e “True”), e presentato per la prima volta dal vivo il suo nuovo singolo “Obvious”.

“È stato così bello poter finalmente cantare dal vivo – ha dichiarato alle telecamere di Telelibertà -. Vogliamo fare altri concerti, speriamo di tornare alla normalità al più presto”.

Sul nuovo disco racconta: “I testi sono tutti pronti, ho già registrato 2-3 canzoni prima del covid. Non appena sarà possibile tornare in studio finirò il lavoro”.