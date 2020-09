Musica, video e testimonianze per la serata dedicata a Lorenzo Arruga

Sarmato ha ricordato Lorenzo Arruga (giornalista, critico musicale e compositore scomparso lo scorso luglio) con una serata di spettacolo a 360°. Partecipe e attento, un ricco pubblico è intervenuto ieri sera (13 settembre) sotto il portico degli alpini, dove sono stati trasmessi video, immagini e interventi musicali dal vivo, intervallati e raccontati dalla voce fuori campo dell’organizzatrice Franca Cella, dai quali è emersa tutta la grande passione del comunicare di Arruga.

Costante la presenza sul palco di un ritratto dello stesso Arruga, mentre sul grande schermo scorrevano le immagini e le proiezioni dei filmati. Lunghissima la lista di artisti che ha dato vita alla serata: Silvia Arfini, Cecilia Bernini, Alessandro Cadario, Stefano Giannini, Enrico Marabelli, Ivanna Speranza, Mariano Speranza, Elena Luppi Speranza e Jordi Tagliaferri.

L’evento è stato ideato con la collaborazione di Angela Petrarelli per il montaggio video, lo studio Confalonieri per le luci e lo studio Marco Bedini per le riprese video.