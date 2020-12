Telelibertà si tinge di giallo: “Delitto perfetto” in onda alle 21.00”

Serata thriller a “Scarpette Rosse” che alle 21.00 su Telelibertà presenta un remake del famoso thriller di Alfred Hitchcock del 1954, “Delitto perfetto”, uscito nel 1998 e interpretato da Michael Douglas, Gwyneth Paltrow e Viggo Mortensen.

Un magnate della finanza di New York, scopre che la moglie lo tradisce. L’uomo, che si trova in pessime condizioni finanziarie a causa di una serie di investimenti sbagliati, comincia a pensare a come approfittare della situazione mettendo le mani sul grande patrimonio personale della moglie, e trama per ucciderla complottando con il suo stesso amante.