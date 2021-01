Alle 21.00 su Telelibertà la commedia romantica “Una coppia alla deriva”

Questa sera, 6 gennaio, su Telelibertà alle 21.00 “Scarpette Rosse” propone un una commedia romantica del 1987: “Una coppia alla deriva” è interpretato da una coppia di Hollywood inossidabile anche nella vita, Kurt Russell e Goldie Hawn, che stanno insieme dal 1983.

Diretto da Garry Marshall, il film racconta la storia di una ricca e annoiatissima ereditiera, Joanna Stayton, che, in vacanza con il marito, per un guasto è costretta a fermarsi in un paese di pescatori, dove litiga con il falegname Dean Profitt.

Quando la donna cade accidentalmente dal suo yatch e non ricorda nulla della sua vita precedente, Dean, per vendicarsi, le fa credere di essere sua moglie e la madre dei suoi quattro figli.