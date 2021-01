Alle 21.00 su Telelibertà il toccante film “Scugnizzi” di Nanni Loy

Alle 21.00 questa sera, 20 gennaio, a “Scarpette Rosse” sul canale di Telelibertà andrà in onda “Scugnizzi”, un film del 1989 diretto da Nanni Loy, regista, sceneggiatore, autore e attore, notissimo, tra le altre cose, per aver utilizzato per primo in Italia la telecamera nascosta (che poi chiameremo “candid camera”) nel suo programma “Specchio segreto” del 1964.

Racconta la storia di Fortunato Assante (interpretato da Leo Gullotta), attore siciliano trapiantato a Napoli, che per racimolare qualche soldo accetta l’incarico di organizzare uno spettacolo teatrale con i ragazzi del carcere minorile di Nisida.