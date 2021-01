La Filodrammatica San Bernardino compie 30 anni: “Vi faremo ridere ancora”

La “Filodrammatica San Bernardino” di Bettola compie trent’anni. Nacque nel 1991 per idea del parroco don Vincenzo Calda, con 15 componenti del gruppo giovanile parrocchiale che esordirono mettendo in scena “Al bar di Matt”. Da allora si sono alternati tantissimi ragazzi e ragazze portando in scena in tutta la provincia ben 32 commedie inedite, fino allo stop imposto a pademia. L’unico rimasto del gruppo delle origini è Massimo Calamari, che ha scritto “Al fiö ad la vöda!”, commedia pensata la scorsa estate per il trentennale ed ora sta già terminando un altro testo. “Appena le condizioni lo permetteranno – assicura – torneremo sul palco per festeggiare i trent’anni e per far ridere le persone, cosa di cui in questo periodo c’è tanto bisogno”.

IL SERVIZIO COMPLETO SU LIBERTA’ IN EDICOLA