L’autunno in Val Nure nella prima puntata di “Sentieri piacentini”

“Autunno in Val Nure”. E’ il tema della prima puntata di “Sentieri piacentini”, nuovo format di Telelibertà pensato per ammirare da casa la bellezza potente e la spiritualità delle nostre valli e montagne ma anche per riaccendere la voglia di infilare lo zaino. L’appuntamento è alle 20.05.

“Sentieri piacentini” andrà in onda ogni mercoledì (sempre alle 20.05) da oggi, 3 febbraio, per sette puntate di un quarto d’ora ciascuna. Oltre che su Telelibertà (canale 98) si potrà seguire la trasmissione anche in streaming sul sito Liberta.it. A guidarci fra i segreti del nostro Appennino, l’escursionista, fotografo e videomaker pontenurese Roberto Salini del gruppo La Fenice.