“Quei bravi ragazzi”: su Telelibertà uno dei migliori film di Scorsese

Questa sera, 17 febbraio, alle 21.00 su Telelibertà “Scarpette rosse” presenta “Quei bravi ragazzi” del 1990, uno dei tanti capolavori di Martin Scorsese, un regista fondamentale per la storia del cinema, che ci ha regalato titoli come “Taxi Driver”, “Toro Scatenato”, “Casinò”, “The Departed”, “The Wolf of Wall Street”.

Tratto da un romanzo di Nicholas Pileggi, che insieme a Scorsese ha anche sceneggiato il film, racconta la storia (basata su personaggi realmente esistiti) di un gruppo di gangster della zona di Brooklyn, narrata dal punto di vista di Henry Hill (interpretato da Ray Liotta), che in pochi anni, insieme agli amici “Jimmy” Burke (Robert De Niro) e Tommy De Vito (Joe Pesci), si fa strada nella malavita locale.