Scarpette Rosse, questa sera alle 21.00 su Telelibertà il film “Blood and wine”

Questa sera “Scarpette Rosse”, il contenitore di Telelibertà dedicato al cinema del passato, presenta “Blood and wine”, un neo-noir del 1996 di Bob Rafelson, interpretato da Jack Nicholson, Stephen Dorff, Jennifer Lopez e Michael Caine. Qui Nicholson interpreta Alex Gates un commerciante di vini pregiati di mezz’età, che vive con la moglie (che lo odia) e con il figliastro (che lo disprezza). Gates in realtà ha problemi economici e progetta di rubare una collana di grande valore custodita in una villa dove lavora la sua amante Gabriela, in collaborazione con uno scassinatore inglese malato di tubercolosi, interpretato da Michael Caine.