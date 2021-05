L’assessore regionale Colla in visita alla Pogameschool: “La storia del nostro Paese”

“Visitare questo museo dedicato all’Oil e Gas e alla figura di Enrico Mattei, è come entrare nella storia del nostro Paese”.

Con queste parole l’assessore regionale allo Sviluppo Economico della Regione Emilia-Romagna, Vincenzo Colla, ha commentato, durante la sua visita, l’interessante esposizione che da qualche tempo è stata allestita all’interno dell’Oratorio Don Bosco di via Boni Brighenti a Cortemaggiore. “L’energia ha sempre segnato la storia del nostro Paese, non ci sono rivoluzioni industriali senza rivoluzioni dei sistemi energetici – ha proseguito Colla – Qui si vedono tante competenze, tanto lavoro e, per discutere e promuovere le energie rinnovabili si deve, per forza, conoscere la storia pregressa. Invito quindi chiunque a visitare questo museo, bello e ben curato”.

I DETTAGLI SU LIBERTÀ NELL’ARTICOLO DI FABIO LUNARDINI