“Bastardi senza gloria”, il capolavoro di Tarantino alle 21.00 su Telelibertà

Capolavoro di Quentin Tarantino, “Bastardi senza gloria” è la proposta di questa sera alle 21.00 di “Scarpette Rosse” su Telelibertà.

Cast stellare: Brad Pitt, Christoph Waltz (vincitore dell’Oscar come Miglior Attore non protagonista), Mélanie Laurent, Michael Fassbender, Eli Roth, Diane Kruger, Daniel Brulh) al servizio di una storia strepitosa: in Francia nel 1941, la giovane ebrea Shosanna Dreyfus sopravvive al massacro della sua famiglia. Qualche anno dopo a Parigi, Shosanna vive sotto falso nome è proprietaria di una sala cinematografica. La sua storia si incrocia a quella di un gruppo di soldati americani, i “Bastardi”, cacciatori di nazisti guidati dal sergente Aldo Raine.