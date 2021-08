Concorto, l’Asino d’oro parla tedesco: trionfa l’animazione di Katharina Huber

Si è conclusa con grande successo di pubblico la XX edizione di Concorto Film Festival, il concorso internazionale di cortometraggi, che si svolge ogni anno a Pontenure, nella tradizionale cornice di Parco Raggio, e a Piacenza, da quest’anno presso Palazzo XNL e Galleria Ricci Oddi.

A contendersi il prestigioso Asino d’Oro 48 film, fra cui 31 prime italiane, provenienti da 29 diversi Paesi, selezionati dalla direzione artistica di Simone Bardoni e Claudia Praolini. Il premio principale è stato assegnato alla regista tedesca Katharina Huber.

Ecco tutti i vincitori e le relative motivazioni:

Asino d’Oro (premio per il miglior film):

The natural death of a mouse di Katharina Huber

Seguendo la logica del sogno, per cui una logica non-logica, questa animazione meravigliosa e complessa ci ha esaltato per la sua freschezza e maturità. Con simboli grandiosi del nostro inconscio collettivo che si uniscono alle nevrosi iper-personali dell’inconscio individuale, con paesaggi naturali che fanno da sfondo a una corsa animata, con immagini di archivio che saltano fuori appena prima o dopo un attacco di panico, Huber è riuscita a discutere in modo unico e personale di universali domande esistenziali, allo stesso tempo sottolineando l’importanza della sanità mentale.

Premio Speciale della Giuria:

Noir-Soleil di Marie Larrivé

Quando la forza della natura rivela un segreto sepolto nel passato, obbliga un padre e una figlia a riallacciare i rapporti e a vedersi sotto una luce differente. Questa straordinaria animazione unisce, naturalismo, bellezza nostalgica e simbolismo malinconico, aprendo un mondo completamente nuovo attraverso gli occhi dei protagonisti. Gli acquerelli à la Hopper rendono viva la vicenda ambientata a Napoli e fanno sì che temi pesanti e complessi come le violenze domestiche e la morte possano respirare in questo sentito e tenero ritratto di famiglia.

Menzione Speciale della Giuria:

Maalbeek di Ismaël Joffroy Chandoutis

Questo drammatico documentario sull’attacco alla stazione metro di Maalbeek a Brussels prende una piega personale, trattando temi come il potere della memoria e l’amnesia, dando una nuova prospettiva e mostrando chi – come la protagonista – sta vivendo questa condizione. La tecnica composta da una animazione ibrida intesse immagini di archivio con animazioni 3D e coinvolge lo spettatore portandolo attraverso i vari livelli di realtà per esplorare il trauma, la memoria, il lutto.

Premio L’Onda della Giuria Giovani:

I’m afraid to forget your face di Sameh Alaa

Per la sua capacità di rappresentare un dramma sia personale che politico-culturale tramite uno sguardo poetico, lucido ed intimo.

Menzioni della Giuria Giovani:

Wenn ich tanze, wackelt die Welt( Quando ballo la terra trema) di Otto Reuschel

Per l’originalità con cui riesce a far immergere chi guarda nel crocevia di culture berlinese, al confine tra racconto del reale e finzione.

Noir-Soleil di Marie Larrivè

Per la maestria tecnica e il valore espressivo con cui l’autrice è riuscita a dar vita ad un’atmosfera enigmatica ed evocativa.

Premio del Pubblico

Greetings From Nigeria di Peter Hoferica