Tutto esaurito per Massimo Boldi in paese: “Prossimo film, Natale a Gropparello”

Grande successo per il secondo appuntamento della rassegna intitolata “A chi facciamo la festa?” ideata da Sergio Cosentino con l’intento di promuovere il territorio di Gropparello attraverso l’aiuto di personaggi celebri e noti al pubblico.

Dopo la visita di Beppe Braida, giovedì sera riscontrato il tutto esaurito per Massimo Boldi, famoso attore comico che ha dichiarato di aver un legame con Piacenza: “città in cui, agli esordi della mia carriera, venivo a suonare con il gruppo ‘Pattuglia Azzurra’ allo ‘Sporting’ locale di Leo Menta, ex portiere del Piacenza calcio”. Boldi prima dell’incontro con il pubblico presso il piazzale di via IV Novembre ha visitato il castello di Gropparello, rimanendo meravigliato della sua bellezza. Durante la serata “Cipollino” ha raccontato la sua carriera tra risate e momenti di commozione come il ricordo di Raffaelle Carrà e della moglie Marisa, prematuramente scomparsa nel 2004.

Al termine della serata organizzata dal Circolo Auser e dall’amministrazione comunale, Boldi ha ricevuto dal sindaco Claudio Ghittoni un’opera d’arte del pittore gropparellese Fausto Chittofrati e ha fatto una promessa accolta con un’ovazione dal pubblico: “Prossimo film? Natale a Gropparello”. Giovedì 2 settembre sarà la volta di Max Cavallari dei “Fichi d’India”.