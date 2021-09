Dopo Leonardi alla Faggiola, la Formenti stasera al Trieste 34 chiude “Satiri di Storie”

Dopo Walter Leonardi in scena ieri sera, sabato 25 alla Faggiola di Gariga di Podenzano, la quinta edizione di “Satiri di Storie” si chiude stasera, domenica 26, alle 21.00 al Teatro Trieste 34 di Piacenza. Seconda e ultima ospite della rassegna di teatro satirico e “off” diretta dall’attrice piacentina Letizia Bravi è l’attrice comica, performer, trampoliera Laura Formenti con il suo ironico e graffiante monologo di standup comedy “Brava (per essere un pugile)”.

Leonardi, tra monologhi e canzoni alla chitarra, francamente meno vincenti quanto a scrittura e forza trascinante, ha intonato il suo “Recital”, un affondo nei guai, nei vizi e virtù, storture e paranoie dell’uomo contemporaneo. Schegge autobiografiche, cronaca e sentito dire si mischiano con ritmo in un informale racconto a braccio della vita ai nostri giorni, dai guanti Covid al supermercato che ti fanno impazzire con sacchettini e scontrini alle impresentabili figuracce dei politici, dai campioni in carica Salvini e De Luca a Fontana e Zingaretti, con stoccata d’assist sull’affaire Levante.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà