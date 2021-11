Podcast. Echi dal Medioevo: “Quando il lupo diventò un nemico: le fosse luparie”

Perché il lupo nel Medioevo acquista una fama sinistra della quale oggi è rimasta traccia nelle fiabe? Non era stato così nell’età antica, al punto che proprio una lupa, secondo la leggenda, è all’origine di Roma. Scopriamo come questo animale entra nell’immaginario collettivo delle varie epoche prendendo spunto dai documenti che ci descrivono la presenza, nel XIII secolo, di una trappola per i lupi presso un bosco tra Borgonovo e Fontana Pradosa – di Giacomo Nicelli. Editing e Sound design Matteo Capra.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà