Pensieri in quota. Cascate del Carlone “lasciate ogni speranza…” Perché?

L’undicesima puntata di Pensieri in quota ci riporta in Val Trebbia per scoprire le cascate del Carlone, meno note delle cascate del Perino ma ugualmente suggestive. Nel cammino si incontra un masso con la scritta “Lasciate ogni speranza o voi che entrate”. Tranquilli, il percorso non porta all’inferno ma a un mini paradiso incontaminato. – di Nicoletta Marenghi, editing e sound design Matteo Capra.

