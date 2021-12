Voci di provincia. “La Piacenza che ballava all’Americano con Mina”

Prima ci fu la generazione dei lenti al bar Americano dove suonò Mina poi quella di chi andava a ballare a Vigolzone di pomeriggio in corriera – c’era l’austerity – e nel 1977 Tony Manero scateno’ la Febbre del sabato sera, aprendo le porte degli anni ottanta e novanta dove non si andava mai a dormire. C’era una Piacenza che aveva tutto un altro ritmo, ogni paese aveva la sua discoteca e ci passavano mostri sacri che avrebbero segnato la storia della musica italiana. Questa volta vi porto a ballare in quegli anni, grazie a chi ci ha fatto da guida: Renata Tansini, Gabriele Morsia, Roberto e Angela Scaglioni, Claudio Malacalza, Alberto Morisi. – di Elisa Malacalza. Editing e sound design Matteo Capra.

Nella foto del 1972 il “Lido” di Castel San Giovanni con giardino esterno e piscina