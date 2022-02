Concorso GiovanArte: “Riparte la cultura locale con le opere dei più giovani”

“Una grande opportunità per i giovani artisti e un forte segnale di ripartenza della cultura piacentina” le parole dell’assessore alla cultura Jonathan Papamarenghi, durante la conferenza stampa di presentazione della quinta edizione dell’iniziativa “GiovanArte” ideata e promossa dall’associazione locale Amici dell’arte che dal lontano aprile 1920 investe passione e impegno in manifestazioni culturali, mostre d’arte ed eventi che valorizzino le bellezze di città e provincia.

Da oggi, venerdì 4 febbraio, è attivo il bando attraverso il quale è possibile inviare le opere e i moduli d’iscrizione fino al prossimo 27 febbraio. Il bando è rivolto a giovani artisti residenti a Piacenza o nelle province limitrofe di Cremona, Lodi, Parma e Pavia che non abbiano ancora compiuto i trentacinque anni d’età. Le opere dovranno essere inedite e ogni candidato può presentare un massimo di due opere. Dal 5 marzo al 3 aprile 2022 gli artisti iscritti potranno partecipare alla mostra prevista nelle sale dell’associazione Amici dell’arte presso la Galleria Ricci Oddi. Una volta esposte, le opere saranno studiate e valutate da una giuria presieduta da Carlo Motta e composta da Armodio, all’anagrafe Vilmore Schenardi, dalla presidente dell’associazione Franca Franchi, da Fabiola Giancotti, Carlo Scagnelli, Franco Spaggiari e Roberto Tagliaferri. Per scaricare il modulo e per ricevere ulteriori informazioni sull’iniziativa culturale accedere al sito di Amici dell’arte. Per iscriversi inviare moduli e materiale previsto all’indirizzo mail [email protected]

“Grazie all’amministrazione comunale per l’aiuto e alla Fondazione Piacenza e Vigevano per il sostegno” il commento di Franca Franchi, presidente di Amici dell’arte che si è detta “felice ed emozionante nel poter presentare la quinta edizione di un evento importante che mancava dal 2018”. Oltre alla rilevante opportunità di presentare le proprie opere in un contesto così affascinante, il concorso decreterà anche un vincitore a cui verrà consegnato un premio del valore di 1.500 euro. “Inoltre – ricorda Spaggiari – l’opera eletta verrà inserita nel catalogo dell’Arte moderna edito da Giorgio Mondadori“.

La presidente Franchi ricorda che il tema del concorso è libero e tutti gli under35 potranno partecipare: “sarà possibile presentare opere realizzate con qualsiasi tecnica e materiale, dalla pittura alla scultura passando per la fotografia e tanto altro, l’importante che siano originali. Approfittatene.”