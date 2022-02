Tina, da Piacenza a Masterchef: “Amo cucinare e vorrei insegnare ciò che so”

“Sono cresciuta arrampicandomi sugli alberi di fico e insieme alle signore che nella corte di campagna dove ho abitato fino a quindici anni preparavano pane, taralli e pastiera. Ma non avrei mai creduto di entrare a Masterchef 11. Mi bastava l’approvazione del mio minestrone da parte dello chef Barbieri, le cose sono andate oltre le aspettative”.

A parlare è Tina Caruso, l’ex concorrente del cooking show di Sky, 39enne commessa nel reparto ortofrutticolo di un supermercato piacentino che non abbandona il desiderio di fare (anche) della cucina una professione. Sangue napoletano e trapiantata a Piacenza da tre anni, dove vive con il compagno Paolo, che la iscrisse allo show. Tina racconta dell’amore che prova in particolare per la Val Trebbia e per i paesi di Rivergaro, Bobbio e Coli. Prima di trasferirsi nella nostra provincia, ha vissuto a Parma. “Come napoletana faccio un po’ schifo – ride Tina – non bevo caffè, mangio a malapena la pizza. Ma coi dolci non resisto. Babà e pastiera sono tra le mie specialità!”.

Lo chef e giudice Bruno Barbieri è il suo preferito: “fosse un sapore, sarebbe un peperoncino”. Tra i concorrenti, invece, “Tracy è diventata un’amica del cuore, tifo per lei. Giulia avrebbe meritato di più. Adoro Mery, stesso colore di capelli. E tra gli uomini Christian: sembra borioso, ma là dentro la tensione gioca brutti scherzi”.

E ora, quali prospettive? “Accosterò al mio lavoro quello di chef a domicilio, ma voglio insegnare quello che so. Voglio cucinare insieme. Saranno le persone a portare i loro piatti in tavola, non quello che ha preparato Tina”.

