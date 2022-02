Voci di provincia. L’arquatese Sarah Baderna a New York: “Disegno interni e vita”

E’ originaria di Castell’Arquato Sarah Baderna, un metro e ottanta di giunonica bellezza, classe 1991. Dopo essere stata due volte Miss Emilia e aver fatto il bis anche a Miss Italia, ha vinto Miss Mondo Italia 2013 ed è volata a Miss Mondo a Dubai. Voleva studiare: ha imparato quattro lingue e studiato economia, poi l’accademia newyorkese. Voleva fare sport: è diventata cintura nera di karate. Voleva vivere in quella metropoli inesauribile chiamata New York: aveva solo ventitré anni quando ci è atterrata con le gambe piazzate e la valigia ben più carica di quella di una semplice vacanza. La Grande Mela l’ha resa mamma orgogliosa, ma anche, ora, disegnatrice di interni. Non in un quartiere qualunque, ma nell’Upper West Side a Manhattan, un iceberg di diamanti, la chiamò qualcuno. Forzata dalle limitazioni Covid a casa a Castell’Arquato per un anno, prima di riprendere il volo verso gli States ha assorbito dal Piacentino tutta l’arte di una terra fatta di torri, castelli, prati di velluto, tinte fiume e sassi. La intervistiamo mentre è nel suo studio tra i grattacieli, fuso orario permettendo.Alla fine della puntata una sorpresa per gli ascoltatori…. Podcast di Elisa Malacalza. Editing e sound design Matteo Capra.

