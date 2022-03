Pensieri in quota, quando la prima cascata del Perino era aperta e…illuminata

Alzi la mano chi non è stato almeno una volta alle cascate del Perino, una delle escursioni più note del territorio piacentino. Ma non è sempre stato così. Se le cascate sono così famose è anche merito dell’opera dell’Anspi di Calenzano. La prima cascata è chiusa dal 2015 per un frana, l’auspicio è di poterla rivedere al più presto e magari con l’illuminazione per un’escursione notturna organizzata dall’Anspi come in passato. Pensieri in quota è il podcast di Nicoletta Marenghi dedicato a luoghi ed emozioni dalla provincia di Piacenza. Editing e sound design Matteo Capra.

