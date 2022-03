Da Castell’Arquato a Carpaneto e Grazzano: gita piacentina per Max Pezzali

Max Pezzali ha deciso di trascorrere questo fine settimana in provincia di Piacenza. In compagnia della moglie e del figlio, la mitica voce degli 883 e tra i cantanti più famosi e apprezzati d’Italia, ha pranzato a Castell’Arquato per poi spostarsi a Carpaneto: qui si è goduto un aperitivo al bar “BocconDivino”, concedendo selfie e autografi ai titolari Filippo Micheli e Laura Amato. Infine, dopo aver fatto un po’ di shopping intrattenendosi con alcuni passanti, si è spostato a Grazzano Visconti dove ha visitato il borgo.

