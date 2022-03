Premio Strega Ragazzi: tra i giurati anche i giovani delle Medie di Podenzano

Le classi prima e seconda media di Podenzano saranno tra i giurati del Premio Strega Ragazze e Ragazzi per la categorie over 11 anni. E’ la prima volta che il plesso “Parini” di Podenzano partecipa a questa esperienza che, riferisce la docente Alessandra Fontanella, “vedrà protagonisti ufficialmente dieci studenti, ma che coinvolgerà tutte le classi in progetti di lettura attiva a scuola, quattro classi prime e quattro seconde”.

A settembre saranno chiamati a leggere i libri finalisti e a dicembre i giurati podenzanesi saranno a Roma, nella nella manifestazione “Più libri, più liberi” dove verranno premiati i vincitori. La scuola acquisterà i libri per permettere a tutti di leggerli e di organizzare il viaggio nella capitale per concludere l’esperienza degli studenti. Il progetto è inserito nell’ambito delle attività che la scuola sta portando avanti con la biblioteca scolastica “Bibloh!”, un luogo che si sta animando sempre di più di presenze grazie alle classi che la frequentano durante le ore di scuola, e di nuovi volumi.