Fol in fest, direzione artistica del festival di comunità affidata a Paolo Verri

Sarà Paolo Verri a dirigere il Fol in fest. Gli ideatori del festival di comunità che unisce le alte valli piacentine tra cui Alta Val Tidone (ente capofila), Ferriere, Morfasso e Ottone, hanno affidato a Verri la direzione artistica del festival che dovrebbe aprirsi il 24 giugno. Scopo dell’iniziativa è quello di favorire la valorizzazione e la rinascita dei territori montani piacentini. Il nome del nuovo direttore artistico è uscito al termine del primo tavolo tecnico di lavoro che sta anche lavorando al calendario di eventi.

Editore, organizzatore culturale, esperto di sviluppo urbano, Paolo Verri a 27 anni, dal 1993 al 1997, è stato il più giovane direttore del Salone del Libro di Torino. Nel 1996 ideò la prima edizione del Salone della Musica. Nel corso degli anni è stato direttore dell’Associazione Torino Internazionale che promuove e gestisce il Piano strategico della città di Torino e dell’area metropolitana. Più di recente, prima della nomina a direttore del Comitato Matera 2019, è stato direttore del Comitato Italia 150 per i 150 anni dell’Unità d’Italia. Collabora con numerosi enti e imprese quali la Fondazione Marzotto, TTG Incontri – Fiera di Rimini per il lancio della nuova fiera Art&Tourism. Da ora è anche direttore del festival delle alte valli piacentine da cui, date le premesse, ci si aspetta una spinta per la ripresa e per la valorizzazione dei borghi di montagna.